囡囡百日宴｜雨僑曬全家福 撰長文分享新手媽媽感受 (21:00)

雨僑今年8月為丈夫羅力威誕下女兒Harper，今日一家三口和雨僑父母，到酒店慶祝Harper出世100日，舉行簡單的百日宴，影相留念之餘，雨僑亦在網上撰長文分享升呢做媽媽的感受。

雨僑留言：「Happy 100 Days！最後都係擺唔成先生期待嘅<龍珠>主題百日宴喇😒😂，不過我哋都渡過咗愉快嘅一日，由懷孕後期到初生三個月，半年我無拍過片無寫過任何深入分享，全天侯（候）照顧@harperllov，所以而（依）家點都要長氣一下。

呢一百日佢喊得多，我喊得仲多，由每分每秒都唔知佢喊乜，總之就日喊夜喊，一日嘔濕十幾套衫，鍾意就三日唔屙屎，到知道佢有肚風呀搓肚仔呀，人生目標短到淨係想你捱過一餐奶，唔好三個鐘頭全喊，見到你成條蟮（鱔）咁fing嚟fing去，個肚一定好痛真係好陰功😢。

到而（依）家基本上係我幻想中嘅BB食玩瞓，真係萬水千山，為咗唔好嘈醒對方，總之諗得出嘅都試過晒，包括一個瞓一個匿喺㕑（廚）房抱住，因為㕑（廚）房最遠，最長試過十四五個鐘無離開過我心口，條頸同對手睇完醫師馬上又痛返，媽媽手已經唔理，係媽媽背媽媽膊媽媽全身，無數個夜晚抱住佢望住個天由黑變光，嗰種感覺真係難以形容，但係相信好多媽媽同我一樣，會覺得自己湊係值得，同埋就算有人幫嘅媽咪都唔會舒服太多，可以抱就抱因為佢大個就唔使你抱，望住佢初生細細粒到肥肥白白識笑，真係覺得好幸福。

收到好多百日媽媽問我點算好，以前你問我暗瘡點算毛孔點算，我有10個方法比（畀）到你，新手媽媽嘅辛酸，我真係只可以同你攬住一齊喊，然後咬緊牙關繼續戰鬥。

無論如何，知道好多朋友都係睇咗我嘅分享十多年，我都會繼續同大家分享，尤其今年媽媽們，其實所有人都係好難捱嘅一年，我哋一齊加油💪。

#其實我真係有咁長氣 #唔知有冇人會睇 #唔介意嘅話我每日都有好多嘢想講 #只係過去嗰半年無時間打」

（即時娛樂）