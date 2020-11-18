《踩過界II》第3集｜楊卓娜曬喊功 帶出網絡欺凌問題 (23:25)

癲姐被郭琳（左）窒她的外形，以為是盲俠辦公室的雜工。（無綫電視網上視頻截圖／明報製圖）

無綫台慶劇《踩過界II》今晚播出第3集，劇情圍繞「兼職女友（PTGF）」陳詩涵（鄧卓殷飾）跟醫生柯宇霖（丁子朗飾）的誹謗官司為主線，盲俠（王浩信飾）跟Eva（張曦雯飾）在法庭內大鬥法，Eva以柯的前女友出庭作證，令柯宇霖在庭內自爆性無能，作為否定他跟陳詩涵是情侶關係，結果盲俠要出另一怪招，就是安排昏迷中的陳詩涵作供，於是眾人到醫院開庭……

今集劇情更帶出網絡欺凌問題，飾演陳詩涵母親黎美月的楊卓娜，在庭內要讀出網民在討論區上出言侮辱女兒的留言，全是不留情面的說話，跟現實生活如出一徹，可讓觀眾反思當中問題，不要以為只是一句說話，其實在背後會令對方造成極大傷害。至於今集最有戲的亦是楊卓娜，完全表達一位母親對受傷女兒的痛心及無助，喊戲更是交足功課，值得一讚。

「踩界三俠」王浩信、蔡思貝和張振朗亦提供笑料，讓這集不致太沉重，癲姐（蔡思貝飾）以為盲俠跟Eva過夜，大為呷醋，又被郭琳（簡淑兒飾）窒她的外形，以為是盲俠辦公室的雜工。GoGo（張振朗飾）因為只顧睇女仔，令盲俠跌落海，回家後他似婆仔般照顧盲俠食粥。

（即時娛樂）