睇完張偉文暴瘦照片感心痛 賈思樂約食Tea代報平安：他看起來快樂健康 (23:10)

有「靚聲王」之稱的張偉文近年受腰患、腳痛及糖尿病等問題困擾,體重由高峰期的260磅,4年前已跌至約160磅,出入要坐輪椅或撐枴杖。最近網上瘋傳一張他坐輪椅現身街頭的照片,相中的他消瘦不少,露出一對「筷子腳」,頭髮又短又白,樣子憔悴,令人擔心。賈思樂看到張偉文這張近照,內心感到不舒服,故聯絡張偉文以表關心。

近日賈思樂相約張偉文見面,他在社交平台分享合照,並代報平安;他指張偉文的情況並非該張網上瘋傳照片所見的差,現場看對方很健康,故大家不用太擔心。賈思樂留言:「So happy I finally got a chance to catch up with my long-time-no-see friend Donald Cheung Wai Mun and had afternoon tea with him. He looked happy and healthy !!! And thank you Aman Fong for arranging everything!」賈思樂說自己很開心,終於有機會跟久未見面的張偉文歎下午茶,更指張偉文看起來很快樂及健康。

(即時娛樂)