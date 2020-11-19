《踩過界II》結局｜跟盲俠決裂 癲姐遇襲昏迷不醒 (00:22)

《踩過界II》上周已在myTV SUPER及內地愛奇藝播完28集，結局中盲俠（王浩信飾）與癲姐（蔡思貝飾）反目在法庭上對決。

劇中癲姐本來對盲俠死心塌地，但她的父親飛雞叔（秦煌飾）發現自己患肝癌後，希望她完成律師夢，要求盲俠幫忙隱瞞病情，以及解僱癲姐，讓她往英國修讀法律，實現夢想。盲俠為令癲姐死心，故意跟Eva（張曦雯飾）親熱。當飛雞叔去世後，癲姐怪盲俠令她未能見父親最後一面，回到英國成為簡紹宏（秦沛飾）的徒弟。

癲姐正式做律師後表現出眾兼變靚，回港後接第一單官司是「玉女性侵案」，案中明星王芷瑜（劉穎鏇飾）被富商周家禮（黃子雄飾）迷姦，更迫下屬胡啟賢（阮政峰飾）接着再姦王芷瑜，藉此方便脫罪。癲姐擔任第一被告周家禮代表律師，盲俠是第二被告胡啟賢（阮政峰飾）代表律師，Eva則是檢控官，他們都是簡紹宏的徒弟。

癲姐起初不擇手段想贏盲俠，兩人關係破裂。不過，當周家禮買兇殺想指證他的太太馬淑儀（謝芷倫飾），癲姐終於醒覺站回正義一方，與Eva及盲俠設局令周家禮被定罪。周家禮不忿氣，在癲姐找他簽解聘書時，用筆插穿她的頸動脈，因腦部一度缺氧昏迷不醒，盲俠傷心後悔不早些叫癲姐回來幫自己。半年後，他與GoGo（張振朗飾）及Eva到心經簡林希望喚醒癲姐，此時躺在病牀的癲姐手指郁動及流下一滴淚。

Eva之前為幫癲姐，在法庭上被逼問昔日是否曾被性侵犯，她扮作是受害人哭成淚人。一直情傾她的GoGo信以為真，當眾除下義肢表明接受Eva一切，感動Eva送吻接受愛意。

（即時娛樂）