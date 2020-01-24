曾遭家暴｜失婚CEO方潔盈千字文反擊前夫 又關戴夢夢事？ (14:40)

戴夢夢被捲入方潔盈和前夫T先生的恩怨，她澄清沒有介入他們的婚姻。（資料圖片）

在《使徒行者3》演「歡喜哥」許紹雄近身的「阿鼎」謝可逸，被傳背歌手女友謝文欣，戀上醫美集團CEO兼兩孩之母方潔盈（Jathy），有指謝可逸還可能搞出「人命」，Jathy疑已懷孕。

曾兩度離婚的Jathy，被爆每次離婚都爭得子女撫養權，並向前夫索贍養費，近日事件成為網上熱話，而Jathy今早亦在facebook撰千字文公開信反擊，並怒轟前夫T先生，她在文中曾提及和前夫離婚前，對方跟「戴XX」有曖昧關係，甚至爆出她曾遭前夫家暴。

Jathy寫道：「請問一直唔出聲，係唔係代表我係弱者，係唔係代表默認你既（嘅）大話？你一直既（嘅）所作所為，你自己心知肚明。我想講自從我婚後，有左（咗）你BB，你對我拳打腳踢，懷孕四個月，成碗熱湯倒係我身上，發洩你既（嘅）情緒，我當時大住肚，可以點樣？只可以默默啞忍。」

Jathy又斥前夫未盡過爸爸責任：「生完個女，我最唔開心嘅係，你每逢假日周末都話唔想陪佢，淨係想同我一齊二人世界，你有冇諗過作為媽咪，要次次假日出門口，放低個女，等佢自己喺屋企喊，交畀工人湊，我係有幾心痛，幾難受。你一定唔會知嗰種感受，因為你冇良心，呢幾年，連個女一眼都無望過。」

另一樣令Jathy忍無可忍的，原來是跟前夫離婚前，和「戴XX」有曖昧關係，她寫道：「係whatsapp 講晒『I love you』，『Don't leave me』，又俾我發現左（咗），見戴小姐病，送藥送到上人地何文田屋企，當時我決心唔想再同你一齊，搵屋搬左（咗）去中環，同你分居，後期先識左（咗）第二任先生，知道同你都無可能，所以同你離婚，其實你知唔知點解我當時會同佢一齊？係因為人地終於肯同我同個女星期日『家庭樂』呀，而你呢？我只係想一家人齊齊整整出街，我有同你先分居，後離婚。我幾時有俾綠帽你戴？」

Jathy曾在facebook半開名稱「戴XX」是「戴夢X」，不過貼文不夠1小時，Jathy改回「戴XX」，對於被揞名爆捲入Jathy和前夫的恩怨，戴夢夢回覆傳媒時否認報道，並澄清從無介入過2人的婚姻，希望不要拉她落水。

（即時娛樂）