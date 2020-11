釗峰將於12月26日假旺角麥花臣場館舉行首次個人音樂會《Create My Own Universe 梁釗峰音樂會 2020》。(大會提供 / 明報製圖)

梁釗峰將於12月26日假旺角麥花臣場館舉行首次個人音樂會《Create My Own Universe 梁釗峰音樂會 2020》,門票將於本月30日公開發售,觀眾可於本月23日以信用卡優先訂票。他說︰「這是一個很奇妙的旅程!音樂會流程及表演內容已初步決定了,主題與我第2張個人專輯一樣是『Create My Own Universe』,很貼合我內心感覺。」

釗峰回憶當日推出個人專輯時,已在想何時能舉行個人音樂會,現在終於要開了,感覺很奇妙,亦非常感恩。他說︰「完全是由無到有地創建出一個屬於我的宇宙,一如音樂會海報上的月球。在這個國度上,你想見到的就保留,不想要的就剔走,就好似我的歌曲《28天》一樣,我花了28天去創造我的宇宙。希望大家屆時來我的音樂會,可以窺探到屬於梁釗峰的宇宙樣子。」

