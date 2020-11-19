真情流露｜李幸倪拍MV要崩潰爆喊 導演讚不似第一次演戲 (17:10)

李幸倪（Gin Lee）最新廣東歌《開燈。熄燈》（熄燈版）及全新專輯《Dear Secret》，明日（11月20日）凌晨零時同步上線。《開燈。熄燈》是她親自作曲，剖白最真摯情感，記下以往與愛貓段段回憶；事緣其愛貓於數月前離世，李幸倪在MV開首說了一句：「我隻貓啱啱走咗……」淡淡的一句卻特別揪心。她憶起與愛貓段段回憶，每一次唱都會淚崩，無法完整地錄唱全首歌，是從未遇過的錄音挑戰，坦言是出道以來最「不懂」唱的歌。

李幸倪今次MV有跟貓貓不同相處的鏡頭，增加拍攝難度，其中一幕她回頭看牀尾的貓貓，但每次一拍攝貓貓就跑掉，拍了10多次也無法完成。李幸倪見狀溫柔地輕撫貓貓的頭說：「你真的不要走開，你走開我們又要再來過，不如你坐定定拍一個take，每次要捉你返來我都不好意思。」語畢貓貓十分聽話，靜下來順利完成拍攝，這一刻心意相通了。

李幸倪擔正做MV女主角，因為故事是親身經歷，感情自然流露，發揮十分到位，其中有一個2分鐘長鏡頭，她要憶起與愛貓的回憶，上一秒抱着貓貓，下一秒卻發現全是幻覺，她立刻情緒崩潰爆喊，獲導演大讚她完全不似第一次演戲。

（即時娛樂）