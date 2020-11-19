暖男爸爸｜沒有演出者的角色 監製戚家基悼念學生楚楚 (17:31)

ViuTV劇集《暖男爸爸》倒數最後兩集，昨晚播映第18集，阿E（章尾而飾）回憶學生年代，跟中出（吳國麟飾）回到校園說出一段悲痛往事，她跟蝦條與楚楚喜歡唱歌，楚楚是最有想法與正義感的女生（「楚楚」沒有在鏡頭前出現）；有日校長突然下令校園內只准唱選定的50首健康歌，阿E與蝦條禁聲，但楚楚繼續反抗，最後她被退學，在學校輕生了。阿E後悔當時沒有站出來支持楚楚，讓她獨自面對壓力。中出安慰阿E，就算她挺楚楚也沒有用，阿E說事情不是說無用便直接放棄的……

第18集尾聲出演員名單前，以黑底白字「In memory of 林楚涵」（懷念林楚涵），引起網民好奇，有揣測劇中阿E提的「楚楚」跟林楚涵有關係。據網上資料林楚涵是台灣女生，參與演藝工作，於今年6月19日離世。

今日《暖男爸爸》監製戚家基回覆《明報》，他說：「林楚涵係我在台灣教電影班嘅學生，本來安排佢4月來港參加《暖男爸爸》做實習同埋客串演出，後來因為疫情所以冇嚟，然後我哋拍戲到6月中，我突然收到台灣朋友嘅消息，佢自殺過咗身。楚楚不嬲有抑鬱症要食藥，我寫阿榮嘅病，佢都有提供好多資料，我覺得呢個戲裏面要表示有過佢嘅參與，所以在第18集裏面紀念她。」

■防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

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（即時娛樂）