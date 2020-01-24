遭MIRROR成員調戲 鄧麗欣冧讚男友王子「The Only One」 (18:11)

鄧麗欣表示MIRROR成員沒有男友王子的影子，更甜笑稱王子是「The one and the only one」！（孫華中攝/資料圖片）

【今日直擊】鄧麗欣（Stephy）、顧定軒、MIRROR成員Ian、Anson Lo、Edan、Jer、Tiger、Jeremy及Alton今日現身灣仔，出席ViuTV原創劇《男排女將》宣傳活動，吸引大批粉絲到場支持。MIRROR成員跟甲一球隊「力臻」比賽，氣氛熱鬧。

Stephy在偶像劇中升呢姐姐，她笑言：「無問題，未到做媽媽！若然演媽媽都接受到，會面對現實，角色和自己一起成長，現在要我再拍《9個女仔1隻鬼》都不好意思啦！」

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她又稱拍攝期間被MIRROR及ERROR成員調戲，帶來回春感覺。問到男友邱勝翊（王子）平時有沒有調戲她？她笑說：「不同感覺，被其他男仔調戲是中、小學生年代，已經幾十年沒發生，Alton和肥仔比較夠膽玩，有時自己招架不住，肥仔還問我聯絡電話，但沒有找我。」

至於MIRROR有沒有成員擁有男友王子的影子，Stephy說：「No！No！No！都不似！」笑她心目中只有王子「The one」，Stephy秒回：「他是『The one and the only one』呀，哈哈！」

（即時娛樂）