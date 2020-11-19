Ian《男排》狂露肉滿足粉絲 柳應廷生日反被屈請食飯 (18:30)

【今日直擊】鄧麗欣（Stephy）、顧定軒、MIRROR成員Ian、Anson Lo、Edan、Jer、Tiger、Jeremy及Alton，今日出席ViuTV原創劇《男排女將》宣傳活動。明天是Jer（柳應廷）的28歲生日，他許願新劇收視大賣，但未知能否跟隊友慶祝，或考慮同場分幾圍。Edan立即「屈」壽星仔做東請食飯，又笑言收視好也不敢騷肌慶功，擔心反效果嚇跑觀眾。Ian笑認劇中夠多露肉場口滿足觀眾：「有半裸上身，排球短褲，連過一過場也要剝衫，露太多了，我本身不是行此路線，平時保守一點！」

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Edan難忘有場沙灘戲只穿肉色底褲上陣，Anson Lo解釋：「因為我們扮全裸，怕褲太透，所以肉色底褲入面加穿兩條底褲。」

Jer大爆Tiger為半裸演出，由瘦削仔操肌變大隻仔，Tiger聞言反擊：「我最擔心Jer就真，除衫拍攝前仍在吃，不好意思叫停他。」Alton被爆經常調戲Stephy，他笑稱ERROR成員肥仔不在，才頂替位置搞氣氛而已，沒有實際行動。

（即時娛樂）