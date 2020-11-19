無綫台慶｜陳偉琪「解凍」表演彈豎琴 十問九唔知 等公司安排工作 (20:10)

【今晚直擊】陳偉琪（Vicky）去年涉嫌酒後駕駛，被判罰款5000元及停牌12個月後，她被拍到與外籍男性友人在夜店飲酒，傳接連的負面新聞令她被TVB雪藏，其《愛‧回家》角色「細龍太」Jenny 8月時與老公Max（鄭世豪飾）道別後，Jenny被消失。早前有指Vicky自知解凍無望，主動覓新出路，向多間公關公司自薦，以懂得兩文三語的優勢，全力做司儀工作。

不過，Vicky今晚有份與朱晨麗、謝嘉怡等參與《萬千星輝賀台慶》的演出環節，與陳楨怡一齊彈奏豎琴。她受訪期間被追問是否已離開《愛‧回家》時說︰「我都是等公司安排，不知道。很開心今晚可參與台慶演出。（今晚出現代表『解凍』？）不知道，我都是等通知。（新工作？）等公司安排。（滿頭問號？）不知道。（向主持方向發展？）我一向有做主持工作，絕對不是轉行。疫情下沒有event，也在考慮有什麼工作可增加收入來源，也有想過做KOL。（這半年可有經濟問題？）靠儲蓄，已差不多花光。很開心今晚可回來見到大家，我很掛住《愛‧回家》同事，很掛住『細龍生』，知道他昨晚在活動中唱歌，還點了首歌給我聽，又拍了片給我看，很感動。（趁今晚向公司高層解釋？）我是否可以這樣做？我想今晚很忙，要專心表演先。」

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（即時娛樂）