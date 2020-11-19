無綫台慶｜黎耀祥嫌未夠弗要加操 下月除衫拍打擂台戲分 (20:00)

【今晚直擊】黎耀祥今晚弗爆現身無綫台慶，他竟然嫌未夠弗，因下月中要除衫拍新劇《拳王》的打擂台戲分，幸好在錄影廠內拍不太冷，笑言屆時可搽多些油上身。提到同劇的張振朗獲賴慰玲大讚肌肉硬淨，黎耀祥笑說：「我肯定不及年輕的硬，這是必然的，我和他無得比，他不止硬，仲很大……是指肌肉，見到他的手臂時嘆為觀止。他們年輕的會打先，我仍有3、4個星期，但要谷盡的。不過都有辦法的，拍攝前不飲水，令線條突出一些，而搽油是必定的，相信會比《殺手》的效果更好，希望給大家一個新面貌。」

對於現場人多又不能戴口罩，黎耀祥說：「不擔心得太多，大家小心，有時拍劇都無辦法，大家會有所警覺，而自己除了開工，甚少出街去人多的地方。」

相關新聞：無綫台慶｜楊明抽中理財存款戶口10萬元 遭阿叻窒行尾運

相關新聞：無綫台慶｜謝嘉怡唱《萬水千山縱橫》滿載歡樂

相關新聞：無綫台慶｜成「殼王」新寵傳聞令家人不快 馮盈盈︰已超越我底線

相關新聞：無綫台慶｜李佳芯留前鬥後 著露背裙行紅地氈

相關新聞：無綫台慶｜陳詩欣著性感Deep V裙︰提醒自己要挺直腰骨

相關新聞：無綫台慶｜張曦雯性感「露毛Look」騷長腿 嘆零抽獎運

相關新聞：無綫台慶｜趙希洛金色裙透視黑色內衣︰今晚想走型格路線

相關新聞：無綫台慶｜黃智雯3劇在手 對《使徒3》角色最有信心

相關新聞：無綫台慶｜陳偉琪「解凍」表演彈豎琴 十問九唔知 等公司安排工作

（即時娛樂）