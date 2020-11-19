無綫台慶｜成「殼王」新寵傳聞令家人不快 馮盈盈︰已超越我底線 (21:21)

【今晚直擊】馮盈盈穿上桃紅配黑色的低胸tube dress，明顯較以往密實。她笑言︰「這樣就可以給大家新鮮感！我今年希望予人氣質及優雅感覺，為了穿今晚這件晚裝，花了兩星期時間操出22吋腰，加上最近正在拍劇，有很多通宵及喊戲，情緒比較波動，有助我減肥。（傳你成為『殼王』陳國強新寵，可有為此情緒波動？）我要拍劇沒時間，沒有為此不開心。向好方面想，原來我也有新聞及宣傳價值，希望將來可以在工作及宣傳劇集上吸引到更多人留意。不過，這宗新聞令家人不開心，覺得我們家不算大富大貴，幾萬元租間屋，小康之家住埋一齊，爸爸花錢買手袋給女兒負擔得到，但為何被寫到要靠別人？我做藝人，知道要承受，但家人是圈外人就不明白，所以我要花時間輔導他們。今次這宗新聞令家人不開心，已超越了我的底線。」

提到獲緋聞男友鄭衍峰力撐，馮盈盈說︰「很多謝他為我講好說話。今晚不少同事也關心我，問我有沒有事，叫我睇開一點，令我以為自己病了！有些同事就開玩笑，叫我給他們看看我的手袋。我有帶那個手袋回來，也不介意跟大家一齊玩，拿出來給大家看。（可有見到張曦雯？會否怕尷尬？）大家同事，她很友善，是我的女神。（傳她被你踢走？）我沒有和她踢波，怎會踢走她？（跟公司簽了10年長約？）我很努力工作，很搏命，作新嘗試吧，希望專心在事業上。（張曦雯讚你努力工作。）她也是個很努力工作的女藝人，掙錢能力高。公司有很多掙錢能力高的藝人，10幾20萬元交稅也不夠，騙不到人的，希望大家也欣賞到她的用心。（可覺被人陷害？）不覺得，但會想自己是否有新聞及宣傳價值，希望可以吸引更多品牌及廣告商找我合作。」

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（即時娛樂）