無綫台慶｜謝嘉怡唱《萬水千山縱橫》滿載歡樂 (21:56)

【今晚直擊】應屆港姐冠軍謝嘉怡在比賽時唱出《上海灘》，雖然歌藝平平及咬字不清，卻令觀眾留下深刻印象，加上早前她主持《善心滿載仁愛堂》時，疑似爆出英文粗口的單字，大家亦明白因她不諳中文。謝嘉怡今晚於節目《萬千星輝賀台慶》，獲安排在其中一個環節獻唱《萬水千山縱橫》，她的演出依然為觀眾帶來不少歡樂。

這個環節表演的藝人，還有朱晨麗、陳楨怡、陳偉琪、蔡嘉欣及廖慧儀等，當中蔡嘉欣和廖慧儀於選港姐時，同樣被發現有紋身及是非多，最後大熱倒灶，今次獲無綫安排一起表演空中絲帶舞。

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（即時娛樂）