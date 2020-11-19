無綫台慶｜陳曉華奪38萬元大獎 老友劉佩玥開心到跌低 (23:30)

【今晚直擊】陳曉華在《萬千星輝賀台慶》中玩遊戲贏了黎耀祥及陸浩明，奪得38萬元終極大獎！當她得獎時，站在身後梯級位置的劉佩玥（阿Moon）竟然興奮到跌倒。阿Moon事後說︰「因為我們很好朋友，太戥她開心，忘記了自己站在梯級上，開心到跳起，結果踏錯腳，幸好被其他人捉實。我的腳沒有事，但有點嚇親。（要陳曉華請食飯？）除了食飯，還要她賠藥費，給我一個騷錢也可以！陳曉華好幸運，希望她的幸運可以延續下去。（你今晚瞓身賀台慶？）應該的，是喜事，幸好沒扭傷腳。」

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（即時娛樂）