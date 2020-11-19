無綫台慶｜陳曉華想保持全年好運 38萬元獎金慢慢用 (23:38)

【今晚直擊】2018年港姐冠軍陳曉華今晚獲得無綫台慶大獎，捧走價值38萬元的千足黃金及存款，她完騷後表示：「自己向來無抽獎運，今次是人生第一次抽到巨獎，感覺和攞港姐冠軍不同，因為今次是全靠運氣，會好好珍惜這38萬元，不想太快就花掉，想保持住全年都好運。其實綵排時亦被抽中為幸運兒爭巨獎，未想過正式時被抽中。記得綵排時遊戲揀了跑車，正式時揀了巴士就是想看效果會如何，一切交給上天決定。（如何利用今次獎金？）會請食飯，因為劉佩玥、林盛斌及謝東閔等，聲稱在後面很落力打氣。（會獎勵自己？）會添置一些健身器材。」

至於會否額外買禮物給劉佩玥，因對方為她獲獎興奮得險扭親，陳曉華表示看她有什麼要求，會買一份聖誕禮物來滿足對方。

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（即時娛樂）