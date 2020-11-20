梁芷珮憑《潮什麼》打出名堂 最嬲老公被話「食軟飯」 (22:38)

【專訪】現年38歲的梁芷珮，曾短暫為有線娛樂新聞台擔任主播，以此作跳板轉型成為旅遊節目達人，她主持的《潮什麼》系列大受歡迎，雖已是3子女之母，仍被網民封為「人妻女神」。

梁芷珮於2002年、2005年及2010年3度入職有線，自此踏上主持之路，她說：「每次離開有線都是因為要生小朋友，我本身怕悶，想到世界各地遊覽，所以從沒想過放棄事業。」雖然跑娛樂新聞的日子短暫，她仍覺得十分難忘，最深刻是追訪已故肥姐（沈殿霞），當場被肥姐鬧，「當時真的好驚，不過並沒有不開心，因明白當時肥姐身體不舒服，經常被人跟出跟入好煩，但記者工作要交功課，所以覺得件事好矛盾」。梁芷珮坦言很喜歡周杰倫，卻沒機會訪問對方，反而有幸訪問當時紅透半邊天的台灣人氣組合F4，最記得言承旭向她送抱，「真的嚇呆了！他的眼神殺死人，一度極愛他，冧死！他有型又吸引，現在回想也打冷震，之後就只喜歡老公一個」。

梁芷珮於2012年聯同攝影師老公Kenneth及兩個外國朋友，拍片參加無綫舉辦的《打開創意天空》比賽，幸運地得到「最具創意獎」，便跟無綫簽約成為藝員。首個主持工作便是她的參賽作品大胃王主題節目，隨後多數主持飲食節目，直至機緣巧合赴日本拍攝大胃王節目，便開始接觸旅遊節目，並一直以老公為幕後班底並肩作戰，「老公放棄全職教高爾夫球，不斷向攝影師偷師及報讀課程進修，到2015年首個親自參與構思的旅遊節目《美國潮什麼》，老公已學有所成 ，當時請了在當地做攝影師的姨丈拍一半，另一半就交由老公拍，回來也不敢告知監製，直至監製收貨，旅遊節目的攝影工作才正式交由老公全權負責。（在節目中經常騷身材？）衣著只是因應當地天氣，我也很努力保持身形，因早生小朋友，不想太快變肥師奶」。

梁芷珮也有拍劇經驗，曾客串《她她她的少女時代》演曹永廉的情婦，「之前客串無角色可言，當時收到通告開心到癲，沒問什麼劇和角色便接下，之後才知道演一個小三角色，都OK。覺得比起很多人幸運，叫做第一次正式拍劇已經是有名字角色，好感恩，絕不介意角色性感，我還主動提議加吻戲，無所謂，拍戲而已」。

提到另一半，梁芷珮絕不後悔早婚，全因自小嚮往有自己的家庭，願望是盡早結婚生仔，入行至今唯獨是老公被誣衊令她最難受，「令我最嬲的一件事，就是有人在網上留言話我老公食軟飯。心想為什麼要話我老公呢？我這麼愛他，反而自己被批評說話太快、英文唔得、雞仔聲也不會嬲，我不是完美，認為是意見我會改，但攻擊老公的留言是誣衊。老公是很努力的人，當時覺得自己應該要出聲，所以出post解釋老公其實為了家庭做了很多，我的網上廣告和旅遊節目都是他拍攝。之後獲粉絲留言力撐，覺得是強心針，知道支持的人更多」。梁芷珮感激老公多年對她的付出，一直在背後支持，是強大後盾，大讚老公多過100分。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）