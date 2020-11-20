多功能閨密｜笑聲響遍廚房 千嬅孖陳煒朱晨麗談「熟女經」 (12:38)

楊千嬅在Youtube開設的頻道「MY LIVE TV」，節目「千言．慢煮」已播映第8集，亦是今季最後一集，今次的嘉賓是兩位「多功能閨密」陳煒（煒哥）和朱晨麗（朱朱），主題是「你有幾熟女」。

煒哥、朱朱均是成熟型女性，朱朱笑言踏入30後，她有一次拍戲，重看拍攝鏡頭，發現自己多了皺紋，之前又被媽咪取笑有大肚腩；千嬅覺得做了人母後，心境有些不同，因為踏入人生另一階段， 令她整個生活也改變了。煒哥自言由選美入行以來，一直走成熟路線，因為她年輕時已經扮熟女。

三個女人一個墟，她們的笑聲震遍廚房！朱朱自言早前拍劇，飾演一名15歲男孩的母親，當對方叫她做娘親時，感到很尷尬，她向男孩表示，其實他們差不多年紀，可以做對方女友，不過男孩指她比較似阿姨！

煒哥覺得自己年紀較輸蝕，不會吸引到宅男觀眾，不過千嬅卻不認同，因為成熟智慧型女性很搶手。千嬅在踏入30歲時，在電影上幾乎停頓，因為步入尷尬之年，她笑說，有位資深導演對她表示，方麗娟亦會長大，要學識在每個階段也要接受自己！

在節目亦提到生離死別，朱朱因掛念在蘇州的父母而在節目中落淚，又表示因疫症關係，她與父母很久沒見面。千嬅安慰朱朱表示，要正面去調節自己，要懂得珍惜，縱然不捨也面對，不要太傷感。煒哥的母親也在早年去世，令她十分傷心，因為後悔太少時間陪伴母親，她有一段日子要服安眠藥才能入睡。

（即時娛樂）