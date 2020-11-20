與方中信多拗撬 莫可欣望兩人來世不再做夫妻 (17:37)

51歲前港姐冠軍莫可欣2008年嫁型男方中信，兩人育有女兒符迦晴。莫可欣淡出幕前多年，專心相夫教女。近日她接受好友林穎嫺的YouTube頻道節目訪問，自爆與方中信一起20幾年，大家時有拗撬，並非天天也風和日麗。她自言與方中信是兩個世界的人，大家工作上接觸到的事及看法也非常不同，靠互相遷就來維繫感情。莫可欣說︰「通常都是他吵，我很少跟人吵架，最多都是黑面，但都會去到一個點時覺得很辛苦。我會開始跟他講佛偈，說我們有夫妻緣可能是因為前世有啲嘢未還到給大家，今世就互相還給大家。不如我們今世對大家好一點，希望來世大家不再做夫妻，做回普通朋友。」

莫可欣又提到當年選美，是因為嫲嫲報夢，加上自己當時未有工作就報名參選，當選後給自己5年時間在娛樂圈發展。提到當年有份演出《真情》，她自嘲演技差，投入不到角色，及後當《K100》主持又被觀眾投訴多懶音。莫可欣後來感演藝事業發展未如理想，就淡出幕前，曾當過建築公司老闆助手、形象顧問、公關，直至女兒出世後就做全職媽媽。她曾想過復出，但最後為了家庭而放棄，反而開始了自己的生意。

（即時娛樂）