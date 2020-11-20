被指冇同外傭姐姐溝通 張敬軒親自解畫：畢竟開心無價 (18:13)

張敬軒上月新聘的外傭姐姐「遮遮」，每日為他炮製「精美早餐」，惹來網民熱話，不少網民每早都期待外傭姐姐為軒仔炮製的「精美早餐」，有網民昨天曾在軒仔的Instagram留言，問他有沒有認真和外傭姐姐溝通過，該網民問道：「其實我想問你有無認真和工人溝通過，你唔喜歡食這些？始終佢唔係本地人，佢可能這些好好呢？你唔同佢講日日寫文，問題都唔會改善喎。（一位家中都有外庸（傭）的人上）。」

軒仔亦有回應該網民留言：「大家笑一笑啫，唔好太認真。依家咁嘅世界，想開心真係要特登去搵。我通常都淨係喺屋企食朝早嗰餐啫，冇乜所謂，反正我一日食六餐，我有諗過推返佢上正軌嘅，不過有時見到啲朋友仔留言話一個早餐post，令佢哋自己沉悶嘅一日多咗一次笑容，我覺得呢個緊要過我個早餐，畢竟開心無價。生活當中嘅苦我哋各自都有，但係可以氹吓大家開心，係我同遮遮嘅福份。It's ok」。

今午軒仔繼續在Instagram貼了由外傭姐姐炮製的蒸水蛋，該碗水蛋被軒仔形容為「笑陰陰水蛋」，軒仔表示昨晚夜收工，今天睡晚了少少，昨晚臨睡前就寫定張便條，跟外傭姐姐講今早可以吃飯及蒸水蛋，軒仔寫道：「#心諗實冇死喇啩 雪櫃入面如果有啲咩青色嘅嘢炒下就得㗎喇咁。起身冇耐佢就好快手咁擺曬喺枱面，我Fankiu（thank you）佢。

我跟手坐低 #有請伍衛國 坐定，然後我見到兜水蛋同緊我陰陰咀笑，#我是咪有幻覺 #事後我用咗十五分鐘去細心欣賞 #喱（呢）單嘢係堅勁我話你知 #蒸水蛋蒸到識笑 #我諗佢係香港第一人 #有耳的棺材個frd #會笑的水蛋 #btw #水蛋啲水喺邊」。

（即時娛樂）