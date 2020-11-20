駱胤鳴下月出嫁 過大禮勁收海味 疫情下結婚有幾手準備 (19:22)

29歲樂印姊妹成員駱胤鳴，將於12月27日與拍拖逾5年的男友Kelvin舉行婚禮。兩人今日進行傳統過大禮儀式，駱胤鳴在社交網分享照片，物品中有大堆海味。駱胤鳴說︰「全世界講一次恭喜﹗唔該曬（晒）一班兄弟上嚟氹到未來外母咁開心，雖然未上門前我媽同家姐勁緊張，我又唔知要緊張啲咩，但喺房入面聽到你哋好開心熱鬧真係好想衝出去～好啦，又完全（成）一大儀式，不過我開始擔心第時嗌交，外母一定企喺女婿果（嗰）邊。」

「我媽多咗個仔，佢勁開心，呢個女婿地位好高。奶奶話要留最大嘅花膠俾我阿媽，乾瑤柱歸我。係呀，我成日當乾瑤柱係零食，女係貴養㗎啦﹗辛苦呢位女婿賺多啲錢買零食俾我。第三幅圖係提醒吓我隻手好吉，爭啲金戒指呀金手鈪呀，我有耳洞㗎都。順利完成過大禮，但仲未印帖，慢慢嚟唔洗（使）緊張，我會慢慢派㗎啦﹗」

駱胤鳴原計劃結婚當日筵開30圍，但由於近日疫情反覆，她向傳媒坦言非常「頭痕」，連在酒店出門也擔心會出現staycation群組。她表示婚禮當日已有幾手準備，希望能在低調及保障到大家健康的情形下完成婚禮。

（即時娛樂）