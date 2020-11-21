暖男爸爸｜監製戚家基寄語香港人：眼前好似好困難 見路就行囉 (01:32)

《暖男爸爸》在捧場觀眾的不捨中大結局了，監製戚家基在劇集結束後在社交平台向團隊與觀眾道謝。戚家基在《暖男爸爸》借角色說他對人生的見解，不少化成金句在網上流傳。今次在感謝文末，他說：「有啲嘢喺眼前好似好困難，甚至係一條行唔到落去嘅倔頭路，但原來冥冥中係逼緊我哋開一條新嘅路出黎。我哋估唔到、冇辦法嘅嘢，即管見路就行囉。香港人，加油！」

全文如下：

「監製有話兒：

呢個劇能夠得到咁多觀眾嘅愛護，係我哋成個劇組嘅光榮。可以同所有香港人响2020年度過一段同喜同悲嘅日子，係我哋嘅榮幸。你哋嘅每一個留言，我哋都睇到晒。好多謝大家响過去嘅幾個星期打開咗自己嘅心，同我哋分享咗你哋嘅感情同往事。我哋好清楚，呢個劇如果得到過任何讚賞或者光環，最終都係來自大家嘅共鳴同埋支持。我哋將所有嘅掌聲都歸返俾香港人，因為呢個係香港人嘅故事。

我想趁呢個機會再一次感謝ViuTV，全靠佢哋對節目嘅眼光同埋對創作人嘅信任，俾到機會我哋去製作出《暖男爸爸》呢個劇。多謝呢個劇全部台前幕後嘅夥伴，你哋响呢個城市被疫情癱瘓嘅時候，捱更抵夜一齊完成咗呢個劇，大家打咗一場美好嘅仗。

多謝創作故事嘅徐敏琳，佢提供咗暖男爸爸、便利店、同埋呢個故事最原始嘅創意。另外，多謝服裝顧問白伊廷Crystal、服裝指導白伊可，對唔住，我哋响頭五集連你哋嘅名嘅credit都打錯，多謝你哋大量唔計較。

多謝我兩位導演拍檔羅俊偉同梁崇勳、攝影指導胡成柏、配樂許創基、美術總監何劍雄。冇你哋，冇呢個戲。

呢個劇已經結局，而我哋呢一刻響度諗緊，我哋有冇方法可以將今次呢個全城同喜同悲同分享嘅療癒經驗延續落去呢？我哋正在同一啲朋友探討緊，希望好快可以响呢度同大家分享。

天下無不散之筵席，但我哋相信好快會有下一次嘅相聚。

「有啲嘢喺眼前好似好困難，甚至係一條行唔到落去嘅倔頭路，但原來冥冥中係逼緊我哋開一條新嘅路出黎。我哋估唔到、冇辦法嘅嘢，即管見路就行囉。」

香港人，加油！

戚家基

2020/11/20」

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（即時娛樂）