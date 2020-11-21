好惡心｜梁思浩苑瓊丹爆有藝人生吞貓眼 (14:39)

梁思浩﹑苑仔和李日朗在節目中談到有藝人曾生吞貓眼。（YouTube截圖）

梁思浩﹑苑瓊丹（苑仔）和李日朗在昨晚播出的《大家「真」風騷》，大爆有藝人生吞貓眼事件。梁思浩說：「有一次我睇咗個男藝人訪問，睇完後我逢喺電視城見到佢，都會藐佢，嗰次《K-100》訪問佢，有人話佢拍戲好醒神，佢話係呀，長期保住自己眼神，所以有啲嘢補下，但呢啲唔方便講，佢話每次返國內拍戲，都叫劇組『咁樣咁樣』。當時佢冇好仔細講，之後我問TVB一個劇務，我話上次睇訪問，有冇咁嘅事，你知我鍾意尋根究柢。」

思浩續說：「唔係劇務話我知，我都唔相信呢個世界有人做呢樣嘢﹗」李日朗聞言問道：「即係點？買狗肉食？」苑仔即說：「我知你話邊個，佢有工具嘅，買支竹然後削尖咗。」

思浩再說：「佢每次叫劇務喺附近買貓仔﹑中貓，唔要大嘅（貓）...佢有時搵竹，有時搵咖啡匙羹，買咗隻貓返嚟，捏住個頭挖隻貓眼出嚟即食，成對（眼）食。我問過劇務，佢真係睇住佢咁做。」

苑仔說：「我哋同佢開工，大家話唔好瞓覺，一瞓醒就盲咗，好驚呀。」苑仔表示很多人誤信以形補形，她補充：「佢生得忠厚外表，但有奇怪行為，佢唔係匙羹挖貓眼，係用支竹筒『隊』貓眼然後食，佢自己話畀我聽。」

梁思浩回覆《明報》時，拒透露生吞貓眼的藝人身分：「我只係想講件事，希望啲人唔好再虐待動物，件事係好多年前！對事不對人，希望下次啲人見到人虐待動物，第一時間係報警，好大年紀㗎啦嗰個藝人，仲未死，我相信新一代嘅人，係唔會做呢啲殺貓殺狗嘅行為。」

（即時娛樂）