關智斌重提BOYZ髮型屋打架事件 難頂張致恒污糟 (17:04)

關智斌（Kenny）接受商台《1圈圈 星光背後》節目訪問，回憶23歲時與張致恒（Steven）一同以組合BOYZ出道，當時大受歡迎，廣告收入驚人，他曾天真地以為從此一世無憂，沒想過「花無百日紅」。BOYZ於2005年拆伙，Kenny原來跟Steven都是看報紙才知道。他說︰「我們前一晚還在內地拍廣告，回程時在車上看報紙才知道，原因就如經理人霍汶希（Mani）所說，Steven曳﹗我最初是和Steven一齊住，他最大問題是污糟。兩個年輕人合作一定有吵架，也試過大打出手。」

Kenny回憶當年與Steven出席活動前在髮型屋打架，助手立即致電Mani，而Mani當時的反應是問兩人有沒有打臉，事後叮囑他們「打還打，別打臉」。Kenny說︰「或許當年名利來得太易，我也被沖昏頭腦，何況Steven比我年輕幾歲，更不懂處理。」

BOYZ去年9月本會重組舉行紅館演唱會，惟最後因為Steven爆出桃色事件又「失蹤」而被擱置。時隔一年，Kenny坦言當時很心痛，有嬲過Steven，但氣早已消了。他說︰「我現在真的沒嬲，只介意我和他關係那麼密切，他也不跟我說，一起商量如何面對。（他至今可有向你道歉？）這個我不想談，我只會說我們仍有聯絡，我們仍是朋友。」

Kenny事後獲張敬軒、容祖兒、古巨基、Twins等同門好友力撐，完成兩場個人紅館騷。Kenny雖然已單身了一段日子，但身邊有不少好朋友。他說︰「中間會有些火花出現，但沒延續下去，或許我習慣了一個人生活，習慣一個人住及生活模式，以及需要很大的空間。我很難跟人正常交往發展感情，不是我紅不紅的問題，而且我和朋友外出，對方容易被影到，成為焦點。別人不介意，我也不好意思，怕影響到人。正常出街睇戲也會有代價，我很難有正常拍拖生活。家人擔心我的感情，但只能隨緣，不能強求。」

（即時娛樂）