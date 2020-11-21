金馬獎‧紅地氈｜郭書瑤性感現身 黃明志怕回大馬後被關 (18:57)

大馬歌手黃明志表示其執導的電影被舉報涉及種族歧視，擔心回國後可能要被關。（自由時報圖片）

台灣《第57屆金馬獎頒獎典禮》今晚在國父紀念館舉行，導演李安第3度擔任金馬執委會主席，身穿黑色西裝的他率先現身紅地氈環節。他感謝不少電影人克服疫情困難，一同來分享經驗，希望今年金馬典禮成功。

郭書瑤今晚將與林柏宏一同頒發「最佳視覺效果獎」及「最佳剪輯獎」，身穿粉紅色low cut晚裝的她性感現身紅地氈。她說︰「金馬服裝通常都蠻黑的，今天想要有一點視覺設計，在服裝上有一點視覺的小巧思，想讓一半的人看起來優雅，一半的人看起來有視覺效果。」郭書瑤的裙子胸部位置「切開到腰」，她說︰「沒有特別，真的很安全。」

大馬歌手黃明志執導的電影《你是豬》以《Happy Family》入圍最佳原創電影歌曲獎。他表示吉隆坡有人舉報這部電影涉及種族歧視，擔心回到大馬可能要被關。被問到得獎信心，黃明志說︰「第一次入圍金馬獎，要低調一點，以前入圍金曲獎比較高調一點。」

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（即時娛樂）