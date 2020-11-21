金馬獎｜《幻愛》奪最佳改編劇本 編劇曾俊榮︰香港加油 (22:00)

劉俊謙和蔡思韵主演《幻愛》於《第57屆金馬獎頒獎典禮》奪「最佳改編劇本」。編劇之一的曾俊榮上台領獎時說︰「要謝謝喜歡《幻愛》的觀眾們，特別是香港的一批年青人。昨天晚上我到了一個戲院做分享，有一個從香港來台灣讀書的年輕人，晚上知道我要來了就特別來支持，其實他已經看了《幻愛》4次了。他身上帶了一個牌，上面寫了8個字。這8個字提醒了我，這段時間不少香港年青人跟他一樣，心裏有很多傷痛。《幻愛》在這個時候好像成了他們的安慰和陪伴他們渡過黑暗的一個朋友。雖然我們在這刻沒有辦法改變殘酷的現實，但是我們還是可以保留心中幻想的那一份愛和真。謝謝天父，謝謝台灣，香港加油﹗」

有份編劇的周冠威未有出席頒獎禮，他透過公司發表得獎感受：「感謝父母、家人的支持，特別是我太太的忍耐，為了這套電影，兩年前我開始要借錢為生，你也義無反顧去支持我追求電影，如果我有所謂的成功，都是因為妳的堅毅，謝謝你無條件的愛，堅持去愛我。最後我要感謝借錢給我生活的人，抱歉，我仍然未能夠還錢，金馬奬是無獎金的。在香港生活艱難不止我一個，相比起香港的抗爭者，我實在微不足道，這個獎是對我和香港電影的鼓勵，我也希望理解為對香港的鼓勵。香港抗爭的聲音，台灣聽到，盼望世界仍然關注香港。電影與抗爭，也是夢，夢裏有份盼望，有份真愛在其中，縱使艱難，也值得一生堅持，就讓我們繼續發夢！」

相關新聞︰金馬獎｜81歲台灣「國民阿嬤」陳淑芳首入圍奪女配角獎

相關新聞︰金馬獎｜《十年》導演郭臻《夜更》奪「最佳劇情短片」

相關新聞︰金馬獎‧紅地氈｜視張艾嘉為目標 李心潔盼有機會做導演

相關新聞︰金馬獎‧紅地氈｜全場最性感 白靈親製火紅戰袍爭影后

相關新聞︰金馬獎‧紅地氈｜徐若瑄火辣Deep V現身 爆陳淑芳試禮服崩潰喊

相關新聞︰金馬獎‧紅地氈｜郭書瑤性感現身 黃明志怕回大馬後被關

（即時娛樂）