暖男爸爸｜與監製夾錢重建便利店 鄭中基為香港人打氣 (22:58)

ViuTV劇集《暖男爸爸》昨晚大結局，意猶未盡，今日劇集的facebook專頁分享一段3分半鐘由幕後花絮照片輯成的片段。昨晚劇集完畢眾演員與監製戚家基齊齊facebook live，觀眾大讚劇集貼地，鄭中基說感受：「其實港劇未死，我哋初衷係為香港人做，為香港人而寫，希望保持住初心。」

有認為《暖》劇留伏線準備拍續集，今日戚家基回應《明報》說：「真係無伏線，我覺得呢個故事已經好完滿，如果無好特別原因或故事，不一定要開拍續集。」問戚家基阿榮與芷明的發展？他解畫道：「其實佢哋都講明白，彼此對於目前嘅生活現狀好滿意，阿榮剛放低鯨魚，唔會咁快開始另一段感情。」提到余香凝客串但佔戲很重？他稱鯨魚的角色很重要，余香凝的氣質是不作第二人選，拍攝時她做足功課又投入，愈演愈好，所以邊拍邊加戲，感恩邀得她演鯨魚。

戚家基籌備新劇本外，跟鄭中基有新搞作。《暖》劇中Konbini Mart便利店是主要場景，他們會出錢重建便利店開pop up store，在聖誕節前讓觀眾打卡、買紀念品。他跟鄭中基認為香港今年聖誕節需要Konbini Mart為大家打氣。

（即時娛樂）