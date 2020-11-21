金馬獎｜侯孝賢導演獲頒終身成就獎︰沒別人幫助拍不成戲 (22:53)

導演侯孝賢獲頒「終身成就獎」。日本導演是枝裕和擔任引言人，表示與侯導很有淵源，更揚言︰「我跟他沒有血緣關係，但我始終認為我是他其中一個兒子。」侯孝賢聞言立即拍手﹗侯孝賢上台領獎時，全場起身鼓掌。侯孝賢說︰「好開心，我都70幾，快80歲。電影若是沒有其他人的幫助，也拍不成任何東西，不管是從事攝影、劇本，所有的，他們都很棒﹗某方面來說，也是我很有眼光。與工作人員相處時，我很open，加上長時間雙方的相處，才造就特殊的關係情感，以及對電影的堅持。感動別人先感動自己，謝謝﹗」

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（即時娛樂）