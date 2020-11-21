金馬獎｜莫子儀膺金馬影帝 《消失的情人節》奪最佳劇情長片 (23:37)

莫子儀憑《親愛的房客》成為金馬影帝，他領獎時說︰「今晚很榮幸可以跟許多前輩站在一起，我能站在這裏不是因為我是最優秀的演員，是靠大家的努力，再加上一點運氣。致自由、致平等、致天賦人權、致電影、致創作、致生活。」

「最佳劇情長片」由《消失的情人節》奪得。

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（即時娛樂）