苑瓊丹投資百萬搞即食餸菜包生意 讓老公晚晚有啖好食 (17:48)

苑瓊丹（苑仔）剛完成香港開電視節目《開工大吉77》後，隨即投資7位數進軍飲食業做「即食餸包」生意。她說︰「香港的父母很忙碌，放工後要煮飯很辛苦，所以向拍檔提出『即食餸包』這個概念，大家一拍即合，就膽粗粗投資！我不會下廚，但識食好嘢，所以我負責品質管理，不好味就不出售！」

苑仔坦言決定投資這項生意，與丈夫每晚均粗茶淡飯有關︰「我的工人姐姐不會煮餸。我老公說哪個餸好味，她就晚晚煮，煮足一星期，難得老公沒投訴照吃，或煮個上海麵當一餐。這位工人姐姐很惜狗，我不會解僱她，但長此下去不是辦法，就買一些即食餸包回家。老公說既然如此，倒不如自己投資，既可省回買餸錢，老公又可以食餐好。一為神功，二為弟子。」

苑仔不會下廚，但會在不夠人手時幫忙做餸菜包裝及親自送貨。她說︰「第一次返去開工時，同事以為我搞搞震，見我落手落腳做才信我不是得個『講』字！很多朋友知道我做這項生意，也幫襯買好多，我就親自送貨多謝人。曹查理要我穿迷你裙才好去見他，我餵埋佢食又點話！」

苑仔現在和老公每晚吃即食餸包，老公順道給意見。她說︰「老公不肯出鏡幫忙宣傳，他是『賭神』夠晒神秘！我沒什麼錢，想搵錢！我的性格是不能停下來，疫情下少到外地拍戲，就度橋搵錢，稍後會找圈中好友幫手拍片做宣傳，不夠錢給他們出鏡費，就用食物代替。」

（即時娛樂）