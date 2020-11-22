疫情下首位歌手重返紅館開騷 張敬軒感激觀眾支持︰幾多場都肯唱 (21:43)

張敬軒笑言從前如見到如此少觀眾，他一定不開心，但在疫情下就非常感激每位入場觀眾。（鍾偉茵攝 ）

【今日直擊】張敬軒今晚在紅館舉行首場《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》演唱會，軒仔穿上黑色長皮褸登場，台上的80人中樂團，除了要吹奏樂器的成員沒戴口罩外，其餘成員及樂隊成員均有佩戴口罩。軒仔以一曲《酷愛》打頭陣，他高呼︰「紅館我返來了！大家都返來了！多謝大家，大家好嗎？」

今晚紅館只招待6000名觀眾入場，觀眾席有不少座位都是被禁止使用。軒仔笑言︰「以前由台下升上來，如看到這個入座率一定不開心，但今時今日環境下仍見到這個入座率，非常感激每位入場觀眾。配合紅館疫情期間的座位限制，很少可坐得那麼疏和輕鬆，旁邊還可以放手袋。總之你們肯來，我就肯唱，幾多場都肯唱！」

軒仔說今次演唱會是「得來不易」，向來對製作及演出很有要求的他，希望在有限條件下，發揮到最大創意。他事先聲明是次演唱會不設握手環節，亦沒有場刊。他說︰「有想過到網上淘隻矽膠假手放在大家櫈底，但原來不可以，希望大家多多包涵，專注留意音樂。除了演出重要外，各位觀眾的健康也很重要，希望大家用掌聲答謝紅館清潔人員，他們每天花6至8小時逐張櫈去抹消毒藥水！」

這晚楊受成夫婦、蔡卓妍、關智斌、霍啟剛夫婦、彭秀慧、泳兒、周家怡、吳浩康、曾樂彤等圈中好友現身捧場。據知，鍾欣潼也有到場為軒仔打氣，但因明早要工作而先行離開。

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（即時娛樂）