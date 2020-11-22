冇偏心｜3女友相處融洽 鄧兆尊稱做繼父有壓力 (23:28)

【今晚直擊】鄧兆尊有3個跟得女友，但最近他被指供養新歡女友陳小姐的一對子女，惹來另外兩女友不滿。今晚鄧兆尊為ViuTV節目《調查男女》擔任嘉賓，同場還有沈殷怡、林曉峰及練美娟，期間鄧兆尊跟首次碰面的沈殷怡合照時保持距離，他否認是怕被扭耳仔。

對於有報道指他負責供養新歡、單親媽媽陳小姐的一對子女，疑惹來另外兩個女友不滿，鄧兆尊否認女友不滿，表示3女友相處融洽。「小朋友叫我叔叔，平日相處時間也多，我有教他們讀書。（小朋友有否向你們催婚？）他們沒想這些事，要相處溝通有很多方法，氹小朋友一定容易過氹女友，3個女友都很難教。我已當女友的子女是自己的小朋友，做繼父都有壓力，就是不能鬧不能打，只可以講道理，好彩沒代溝」。他強調沒偏心或忽略任何一個女友，並呻要應付3女友已很慘，沒時間找第4個女友。

單身的沈殷怡稱從未試過同時有3個追求者或應付3個男友，連母親也擔心她太宅，還自爆喜歡高大、皮膚白、哨牙和戴眼鏡，書生型男仔，可惜未有對象。

林曉峰被問到前妻康子妮最近出席保險上司兼緋聞男友的生日派對，他表示沒留意，大家已各自生活，以平常心看待，強調開心最緊要。他否認刻意避開不看報道，亦沒有不快感覺，「都已塵埃落定，心情沒有太大起伏，現在享受一個人。感情事都是老土講句順其自然，不會心急結識新女友，因為不是要比賽鬥快」。

（即時娛樂）