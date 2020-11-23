張敬軒着「精美早餐衫」Encore 兼公布喜訊：唔係結婚.... (14:12)

張敬軒（軒仔）八場《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》紅館演唱會，昨晚（22日）正式開鑼，軒仔成為疫情下，首位重返紅館開騷的歌手。軒仔全晚以多個造型亮相，他在第二章節演出時，換上古典味甚濃的白裙，兼戴上長假髮，在4位戴了口罩的舞蹈員伴舞下演出。

雖然軒仔一開騷已事先聲明，演唱會無握手位，但他也非常愛惜粉絲，走近台邊讓粉絲「睇真啲」，他說：「已經最近了，山頂的朋友你們好嗎？很久沒講過這句了！」當軒仔發現有粉絲高舉巨形麵包公仔時，他笑說：「一開場已經見到你袋麵包了！你27號來不來？我叫姐姐（家傭）坐你附近。」

軒仔又把外傭姐姐「地獄廚藝」擺上台，笑指「早餐單嘢」令他多了很多90後粉絲，但不知是歌迷還是「早餐迷」，有粉絲大叫：「請不請廚師煮早餐呀？」軒仔搞笑回應：「炒兩個小炒來試試先啦！」又笑問有沒有觀眾因為「早餐」而入場？軒仔見有人舉手即笑說：「下次叫姐姐請大家吃東西！」

Encore部份，軒仔換上白色衛衣，將外傭姐姐為他煮過的早餐，弄成不同立體早餐公仔貼上身，相當搞笑。

他表示藉頭場那麼開心，要宣布喜訊「賀一賀」，他說：「不是結婚，不用驚！其實我加入公司都7年，公司上下都很支持我，在老闆支持下，我今年成立了自己的唱片品牌，希望大家支持！」

唱到最後一曲《櫻花樹下》時，軒仔特意將此曲送給席上的蔡卓妍（阿Sa），祝賀對方正日（22日）生日，阿Sa即以心心甫士回應，軒仔還將第1句歌詞改成「樹蔭有一個蔡卓妍，跌落你身邊」，逗到壽星女非常開心。

相關新聞：「獎櫃」成亮點｜容祖兒任「暖場嘉賓」 搞喊張敬軒

（即時娛樂）