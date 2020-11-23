疫情來勢洶洶｜陳展鵬少帶女兒外出 恨生多個BB陪囡囡 (20:28)

【今日直擊】陳展鵬與應屆港姐冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡及季軍郭柏妍等，今日於電視城出席「愛心曲奇暖萬家」慈善義賣活動記者會。由於有一名無綫會計員工確診新冠肺炎，故出席活動的藝員、嘉賓及工作人員不敢鬆懈，全程佩戴口罩，玩遊戲用的耳筒事前亦經過消毒，而每位人士上台或下台都要消毒雙手，確保萬無一失。

展鵬表示知道有公司員工確診，但不太擔心，因之前疫情爆發得最嚴重時都經歷過，只要做足清潔和安全措施便可。談到台慶當晚一眾藝員未有戴上口罩，事後被網民批防疫意識欠奉？展鵬直言其實大家都擔心，不過每位藝員入廠前都會經過消毒機。

是否公司要求不戴口罩？他說：「大家有共識，因為是公司53年生日，而且我一落台即戴回口罩，當日也沒觀眾，我亦不用回去綵排，大家都很小心。」展鵬稱現時已減少聚會，之前與太太單文柔Staycation只是兩公婆去。

第四波疫情來勢洶洶，展鵬家有女兒，會否將防疫措施升級？他表示心態上已有少少習慣，但都不能怠慢，近日已少帶女兒落街，但家長要工作無辦法。暫時未需開工的展鵬，趁這段時間多陪女兒，他笑指現時女兒去大便，便會叫爸爸。問到會否生多個？展鵬笑稱都好，有多個弟妹陪女兒玩也不錯。

（即時娛樂）