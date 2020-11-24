黎耀祥密密加操兼跑步練氣：「拳王」要戰勝「殺手」 (14:33)

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文章日期：2020年11月24日
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黎耀祥為拍新劇《拳王》而加緊鍛煉。（黎耀祥Ig圖片/資料圖片）
祥仔表示要加緊操練，務求「今天要贏昨天」。（資料圖片）
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3屆視帝黎耀祥下月拍新劇《拳王》，近日他密密操肌，以應付稍後拍攝的打擂台戲分。祥仔在社交網貼了運動照，他堅持跑步練氣，並寫道：「不能停下來的跑 ，今天要贏昨天，『拳王』要戰勝『殺手』。」
（即時娛樂）
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