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黎耀祥密密加操兼跑步練氣：「拳王」要戰勝「殺手」 (14:33)

文章日期：2020年11月24日

3屆視帝黎耀祥下月拍新劇《拳王》，近日他密密操肌，以應付稍後拍攝的打擂台戲分。祥仔在社交網貼了運動照，他堅持跑步練氣，並寫道：「不能停下來的跑 ，今天要贏昨天，『拳王』要戰勝『殺手』。」

（即時娛樂）

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