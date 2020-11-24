若隱若現｜張敬軒「性感」西裝獻Sing：背脊涼浸浸 (16:40)

張敬軒昨晚（23日）在紅館舉行第2場《張敬軒 X 香港中樂團盛樂》演唱會，捧場嘉賓包括馮允謙、鄭欣宜、Dear Jane、湯怡、陳家樂和容祖兒媽咪等。

昨晚軒仔於第4部分換新裝，他身穿黑色西裝，前後若隱若現，相當「性感」，引來觀眾嘩嘩聲大叫靚仔。軒仔對觀眾笑說：「成晚背脊係有啲涼浸浸。」又叫觀眾幫他影相留念：「正所謂趁青春留倩影，幫我影幾張靚相！」

不過，最抵死還是他再次「早餐KOL」上身，不單大爆家中外傭姐姐由來，他還說：「呢一個咁嘅背脊，一粒瘡都冇，就係日日食白粥同麵包食返嚟，我直情開始食到有啲妊娠紋。」觀眾報以掌聲兼笑聲如雷，軒仔無奈表示： 「你話唱得咁辛苦為乜，『遮遮』仲多掌聲過我。」

對於「遮遮」的身世，軒仔表示外傭姐姐曾長時間在台灣工作，懂說80%國語，希望她照顧來港生活的父母，軒仔稱：「我爸媽唔識講英文，同事叫Vincent，佢哋就叫人『瘟神』，所以諗住請個識國語嘅姐姐照顧，可惜因為疫情關係，父母來港計劃一再拖延，我哋已經11個月冇見面，只能通過視像傾電話。」

軒仔又指開騷前收到一位網友留言，稱有位歌迷去年買了飛，可惜對方今年離開了，來不到，他說：「我唔知佢家人今（昨）晚有冇來，希望佢在天之靈，聽到我哋今晚歌聲，今年所有發生的事，都話畀我哋知，幸福唔係必然。我覺得就算經歷咁多唔開心，做人都唔可以一直畀情緒干擾自己。唔可以每日將開眼睛，只係帶住傷痛，所以我開始把每日早餐post上網。」

為了張敬軒這次得來不易的重返紅館，連九巴都鼎力支持，特地開設多11條紅館特別線，接載觀眾往返九龍和新界。九巴更於自己宣傳網頁上，用軒仔歌詞串連出新聞稿，通知大家加開班次，非常搞鬼。

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（即時娛樂）