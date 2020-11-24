台上除口罩演出｜阿姐羅家英後台加倍小心 劇院每日消毒 (18:18)

【今日直擊】汪明荃（阿姐）和羅家英今日出席《福陞粵劇團2021戲寶精選》記者會，宣布劇團將於明年2月20日至28日假戲曲中心舉行11場粵劇演出，當中有7場是慈善專場。阿姐在台上表明除非停館，否則有幾多觀眾都會繼續做，手足人人有工開，當中慈善專場所籌得的每一分都是幫到人，「家英哥早10年前已返內地拍戲掙快錢，快錢是需要搵，但我跟他說粵劇都需要他，粵劇才是他的根，他之後便返港幫我手和栽培新人，所以他其實都要多謝我」。

阿姐受訪時指他們原定今年9月演出，但受疫情影響而延至明年開鑼，「延期都無辦法，希望演出時疫情已受控。其實現在各行各業都困難，如果市民不合作，疫情不受控制，受苦都是大家，所以要做好防疫措施」。阿姐表示現時只賣一半門票，因擔心若開賣七成，屆時政策有變要退飛便很麻煩。

至於會否提高票價彌補座位減少的收入，阿姐稱這些由各個慈善團體考慮，但正場的票價會維持跟去年一樣；家英哥亦認同阿姐講法。談到演出無得戴口罩？他們說在後台會加倍小心，每位入場觀眾要量體溫，劇院每日亦會進行消毒。

談到爆發第四波疫情，阿姐直言有時很難避免，今晚要出席婚宴，可能放下賀禮便走，出席公開場合一定會小心。對於政府建議推出「安心出行」二維碼，她認為政府一定經過很多專家研究才推出，市民最好盡量配合。

（即時娛樂）