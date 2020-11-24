豪兒結婚｜袁偉豪感激張寶兒縱容任性 不排除意外做老竇 (20:05)

【今晚直擊】袁偉豪和張寶兒今日在豪宅秘密簽字結婚，一對新人傍晚送完賓客後接受傳媒訪問，二人在鏡頭前兩度溫馨咀嘴，並互相惜面，相當幸福。

袁偉豪表示今日沒有玩新郎的遊戲，主要是中式斟茶儀式，緊接律師到場簽字；由於未能安排晚宴，所以一切從簡。賓客方面，他們透露當中包括雙方家長、圈外朋友為主，圈內則有陳山聰、胡定欣及單立文等，謝東閔和林子善是兄弟團，張寶兒胞妹張寶欣任伴娘，朱智賢是姊妹之一。袁偉豪稱今日是戰戰兢兢地去完成，自己更是第一個喊的人，張寶兒笑言未見過他如此激動。

袁偉豪說：「外父大人拖她下來時，我什麼都未做已經好感動……（結婚誓辭內容？）講一些深情說話，圍繞我們3年前在非洲大草原認識，過去3年她包容我，縱容我的任性，過去3年的日子我是好開心，因為過去3年是我事業的春天，3年內的所有開心、不開心，揮霍、任性都是寶兒在我身邊陪伴，所以3年後覺得要定下來，去娶這個老婆回來。」張寶兒力撐老公不是個好任性的人，只是圓一些兒時的夢想。

提到限聚令下搞婚禮有否很頭痛？袁偉豪說：「有，是非常之頭痛，今日有少少插曲，希望大家遵守一下，我們沒有其他選擇情况下，盡快去完成件事。希望明年快些冇事，我們就可以有個開開心心的晚宴，大家前來狂歡一晚。（小插曲是指警方到場？）是，都已處理。」

至於會否再有喜訊公布？張寶兒笑說：「我著了這條裙都應該無，都不趕住造人，好享受現時生活。」袁偉豪亦指太太好享受及投入現時工作，生小朋友要商量，除非二人有意外，家長方面當然想。

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（即時娛樂）