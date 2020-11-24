蕭正楠檢測呈陰性 隔離營拍片報平安 爆翠如擔心到喊 (22:34)

蕭正楠因曾接觸新冠肺炎確診者，被衛生署列為緊密接觸者，已被送到隔離中心接受強制檢疫，他剛於社交平台自拍片段報平安。他說：「首先要多謝我的兄弟姊妹、朋友、同事及記者朋友，關心我的message，我現在狀况好好，大家不用擔心。我跟大家先講講我的狀况，我現在於隔離中心內接受隔離，事源18號時我拍攝某飲食節目，昨晚23號9時許左右，收到衛生署的來電，話當日在場有個經理確診了，我成為密切的接觸者，根據政府法例我是需要隔離的，所以我去了這裏，但我已做了初步測試，結果是呈陰性，所以大家可以放心。我完成隔離後就會走，大家不用擔心我，希望大家可以捱過這個疫情，這個疫情真的很厲害，所以希望大家可以撐得住！」

蕭正楠事後亦有回覆《明報》，他爆太太黃翠如擔心到喊，「她當然有（喊），我被送上車時，她喊到眼紅紅，我都好心酸，最心酸不是要隔離，而是她搞到咁慘，希望有些人可以接濟她，哈哈，帶些食物給她。」

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（即時娛樂）