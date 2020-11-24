防疫措施做到足 王菀之一家人戴口罩打牌 (23:40)

【今晚直擊】王菀之、姜皓文及蔡潔今晚現身主演電影《阿索的故事》首映禮，該片在疫下上映有期，王菀之說自己很感動，因日前現身優先場謝票，看到觀眾在疫情下戴住口罩支持港產片，希望在電影這個艱難時刻，帶出正能量、歡樂和希望。「現在心態是活在當下，今日上映到就珍惜今日的觀眾。如果戲院停了，之後又可再上映，不斷做都幾好，有得宣傳也是福氣」。王菀之又稱現在返娘家探父母也是罩不離口，「就算我們一家人打麻將都會戴口罩，因為我常在出面工作，父母見到我來都話阿女來要戴口罩了，還要在門口消毒幾分鐘才能通過，吃飯時也少說話，始終屋企有長輩，要小心一點」。對於近日爆出「跳舞群組」染疫，曾為演唱會苦練鋼管舞的她笑言已很久沒跳，還自嘲現在未必上到那條鋼管。

姜皓文自爆曾擔心首映因疫情搞不成，票房也擔心不來，「票房小事，健康才最重要」。

蔡潔日前在觀塘拍攝無綫新劇《拳王》時，被市民投訴阻街，並有司機響號以示不滿。她稱當日拍攝一場攔車戲分，拍了2、3小時，也是去到現場才知道有這樣的安排，劇組表示下次會安排好一點，便利大家拍攝。問到有否被人大叫「行開」？蔡潔說：「演員對白裏面有『行開』，響號都是劇情一部分。」

（即時娛樂）