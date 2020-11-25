專訪｜金像美指文念中首當導演 花5年時間製作許鞍華紀錄片 (21:30)

金像美術指導文念中入行20多年，擔任過美指的電影包括《心動》、《男人四十》、《桃姐》、《志明與春嬌》、《伊莎貝拉》、《竊聽風雲》、《麥路人》等。他早前曾放下美指身分，手執導演筒，拍攝以導演許鞍華（Ann）做主角的紀錄片《好好拍電影》。

「阿Ann一生就是想好好拍電影，拍好每一齣戲，我很佩服她對電影的至死不渝，從不為市場和迎合觀眾口味而拍電影，其堅持不放棄的精神，可以鼓勵到新一代導演。香港電影人的紀錄片很少，當時剛有一部杜琪峯的紀錄片《無涯》。阿Ann是一個非常重要的香港導演，何解沒人拍，才萌生自己操刀拍攝之念，藉住阿Ann這部紀錄片，令全世界觀眾更加了解香港電影」。

文念中當時正為許鞍華執導的電影《明月幾時有》擔任美指，他向對方提議，許鞍華一口答應。文念中之後每天開工時都拿着相機，什麼也拍下來，一拍就拍了3年，也花了很長時間做後期。他回憶拍攝時看到一些有趣的事情及一些很美的畫面︰「例如贊助商為阿Ann預備了一條紅裙出席金像獎，但她仍是穿覺得適合自己的黑色裙，在台上跟贊助商道歉；她帶媽媽去老人院，但當天原來是假期，老人院沒開門。她有可愛一面，有一顆少女心，仍會扮靚，又會想整容及穿吊帶裙。她很容易滿足，請她吃菠蘿油已經很開心，這些都是阿Ann可愛的特質。」

相比許鞍華對電影的忘我態度，文念中自問未去到她的層次，完成紀錄片《好好拍電影》後，他暫未打算再執導。「這紀錄片前後花了我5年時間，未必再花5年做這樣一件事」。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月26日）明報娛樂版。

（即時娛樂）