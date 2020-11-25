豪兒結婚｜孖謝東閔做兄弟 林子善感動即場攬住老婆喊 (16:28)

袁偉豪和張寶兒昨日在豪宅秘密簽字結婚，林子善和謝東閔是袁偉豪的兄弟團，二人事後在網上分享個人感受。林子善留言：「首先再次恭喜8009 & 寶兒，祝白頭到老永結同心，筷子筷子。兄弟你嘅婚禮真令我非常感觸，回想起我結婚嘅時候你同我講，兄弟我當日一定要做你伴郎㗎，之後仲幫我傾咗好多Sponsor，我結婚當日你第一句同我講嘅說話，兄弟你放心，今日你唔會喺我視線範圍以外，一切唔使擔心，跟足我全程，非常貼身，感恩有你。當琴（噚）日你斟茶比（畀）外父外母嘅時（候），我有兩個感覺，一個就係我回憶，第二個感覺就係我未來嫁女時，好在戴咗口罩，全程真係喊到麻，到咗婚禮現場，你嘅承諾回憶到我即時走去攬住我老婆一齊喊，好感動...人生新嘅一頁新開始，好好享受人夫嘅日子，真係好正，遲啲變成父親仲好玩，筷子筷子，盡在不言中兄弟，I LOVE YOU，2020-11-24。」

謝東閔則表示：「從一入行就認識這位朋友，跟你一起拍了無數的劇，大家一起見證大家的成長。呢幾年看到你完成了很多自己想實踐的事情，真心替你開心！今天（24號）見證着你成家立室，到了人生的另外一個階段，希望你們能夠永遠幸福白頭到老❤️。#識於微時既（嘅）朋友是最珍貴」

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（即時娛樂）