鄭欣宜主動求婚 許廷鏗尷尬回應︰大家屆時早啲到 (17:25)

【今日直擊】許廷鏗（Alfred）、鄭欣宜今日錄影香港開電視節目《30分鐘大放餸》，各自炮製美食進行比賽。Alfred坦言疫情下才開始下廚，欣宜的煮食經驗比他多。Alfred說︰「30多年來，我最近才首次煮飯給家人吃，是西班牙菜，家人說我有天分。」

哥哥許永鏗早前與裴殷（A.Lin）拉埋天窗，Alfred為兄嫂創作了一首歌曲在婚宴上獻唱，又拍攝了MV播放，令事前不知情的哥哥非常感動，他自己亦因此流淚。欣宜聞言問︰「為何你不寫歌給我？」Alfred指欣宜未結婚，欣宜再追問︰「如果我們結婚呢？」Alfred尷尬說︰「大家屆時早啲到。」

Alfred透露在婚宴上被親友催婚，又被爸爸搞到他非常尷尬。Alfred說︰「爸爸說多得阿哥帶挈，我今日才能成為歌手。這是事實，阿哥小時候唱歌的確比我多，他也很鼓勵我做歌手。雖然有點尷尬，但氣氛很sweet！」

王祖藍與李亞男的女兒被指與欣宜「撞樣」，欣宜說︰「她得意過我！人愈大，愈明白為何從前長輩見我吃東西會那麼開心。我現在看到小朋友很享受吃東西的樣子，也覺得很過癮。」

（即時娛樂）