傳謝安琪跟麥浚龍不和 張繼聰：我們慣例不真實不回應 (21:20)

【今晚直擊】張繼聰（阿聰）、栢天男及張建聲等，今晚出席合演新片《逃獄兄弟》首映禮；主角之一譚耀文因在內地工作而未能出席，特意拍片自彈自唱《真的漢子》為電影打氣。

阿聰笑指拍這套戲時體重達190多磅，所以很多動作戲都很遴迍，看片時認不出自己的背影；當中最辛苦是冬天在海邊拍淋雨戲，搞到他淋病了，不過他自言算幸福，戲中不用打太多，騷肌戲亦交由栢天男拍攝。對於第四波疫情爆發，阿聰亦擔心今晚首映禮搞不成，電影下星期正式上映時，希望不受影響，幾套港產片能守得住。

提到太太謝安琪（Kay）被指纖體公司老闆不滿她身形而終止合約，阿聰稱報道有很多不真實，所以不回應。至於太太和纖體公司是否已無合約？阿聰力撐太太對工作認真，做每一件事都很努力、很專業，報道很多內容無從稽考，加上對方的工作理應保密，所以他也不干涉。

再追問太太被傳與老闆麥浚龍不和？阿聰指這些更加不關他事，作為老公只需確保夫妻融洽、相親相愛，工作事宜由太太本人交代。太太可有不開心？阿聰稱老公的責任是令老婆心情長期保持愉快，他們已不是新人，處理這些事情已很成熟，會將專注力放在工作上，其他新聞看完就算，他們的慣例是不真實不回應。

（即時娛樂）