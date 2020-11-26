群星獻唱｜福山雅治化身「青蛙」 池田依來沙自彈自唱 (01:01)

LiSA主唱賣座動畫《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》主題曲《炎》而人氣急升。（網上圖片）

新晉女團ＮiziU未正式出碟已獲邀演出大騷，人氣強勁。（網上圖片）

福山雅治與池田依來沙等人亮相日本NTV長達4小時的音樂直播節目。 （網上圖片）

日本NTV電視台周三晚播出4小時直播音樂節目「最佳藝人2020」，邀請多名人氣歌手演出，包括嵐、EXILE、KAT-TUN、Hey!Say!JUMP、乃木坂46、柴咲幸、福山雅治、Perfume、Mr.Children、LiSA、韓團BTS、TXT及女團IZ*ONE等。「嵐」成員櫻井翔擔任主持。男團Sexy Zone成員葉成龍因病缺席，但強調自己新冠病毒檢測為陰性。

節目由「嵐」5子打頭陣唱出《Happiness》，接着由剛入選今年「紅白歌唱大賽」的新晉女團NiziU演唱新歌《Make you happy》，之後她們還首度公開獻唱下月2日推出的全新單曲《Step and a step》。演出後獲不少網民大讚她們可愛。

《貞子：咒殺KOL》女星池田依來沙演而優則唱，自彈自唱椎名林檎的《在這裡接吻》，她表示求學時期已很喜歡椎名林檎，所以選唱她的作品。池田依來沙雖然看來有點緊張，但獲網民大讚嗓音性感，彈結他十分有型。最近為NTV演出《35歲的少女》柴咲幸則獻唱新歌《一片》。

「男神」福山雅治獻唱3首歌曲，包括波瑠主演的日劇《遠距戀愛～普通戀愛是邪道》主題曲《心音》，後者還親自到場打氣。福山演出前獲主持人送上一副畫作，畫中福山「赤裸」趴在地上，被指似「青蛙」，不少網民大讚畫作搞笑，笑言希望將來有相關圖案的精品推出。

（即時娛樂）