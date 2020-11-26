經理人拍片代吳綺莉澄清傳聞 爆卓林生日收短訊已讀不回 (15:49)

吳綺莉的經理人阿文昨日在微博發放了一段接近3分鐘片段，留言要正面回應自媒體號的一些猜想，希望各自媒體不要再瞎寫。他在片中表示​早幾天是吳綺莉女兒卓林的21歲生日，他受吳綺莉的委託，傳了一條祝賀短訊給卓林，惟卓林已讀未回。阿文說︰「今天吳卓林已經算是長大成人了，她已經有了她自己的獨立的人格，人生以及生活，吳綺莉又回到了一個人生活的狀態。」

阿文表示一直以來都有人說吳綺莉是為了爭奪某人的家產才把卓林生下來，他強調事實證明吳綺莉根本沒有這份心︰「如果她有這個念頭的話，早在吳卓林沒滿18歲以前，她就已經採取行動了。」他又說有人指吳綺莉當年為女兒改名「吳卓林」，是為了卓越某人，他質疑這種說法︰「如果是你的話，你會把自己的心思寫在臉上去告訴別人嗎？如果她真的要有這份心的話，也應該是悄悄的做，何必去昭告天下呢？其實私底下我有問過她關於這個問題，她是這麼天真的告訴我的，她說她當時確實是非常的喜歡一位國家領導人的夫人，所以取了一個同音的名字。」

阿文指吳綺莉作為一個母親，過去20年將時間和精力放在照顧孩子身上，她現在已完成了作為母親的任務，回到演員這個角色，所以會將更多時間、精力放在影視工作上，同時正在準備出書及籌備畫展。吳綺莉轉發了阿文的微博片段，並留言︰「一個人就一個人，用心演戲，用心工作。」

（即時娛樂）