熱血合唱團｜孫佳君林愷鈴出席新戲友好場 華仔隔空鼓勵 (16:17)

劉德華監製及主演新戲《熱血合唱團》今天（11月26日）正式上映，電影公司日前（11月23日）特別舉行友好場，因疫情關係以閉門形式進行，孫佳君、林愷鈴、伍詠詩、王智騫、吳卓衡、王嘉慧、姚學智、戲中33位合唱團團員等演員，以及導演關信輝、編劇張佩瓊均有出席。華仔因工作未能現身，特別拍攝了一段鼓勵人心的說話，在電影開場前播放。

一班演員再次相見，最令人驚訝的是當日拍戲時個子最小、年紀最細的小龍（姚學智），短短兩年竟然長得比其餘5位拍檔高，名符其實大個仔，連戲中飾演小龍媽媽的孫佳君也十分驚訝：「他真的高了很多，幾乎不認得他﹗我很喜歡英文戲名『find your voice』， 人生無論怎樣，總要熱血一次！」

戲中飾演尹揚明女兒的伍詠詩說：「十分掛念大家，拍攝時好似返學，大家日見夜見！」龔慈恩的女兒林愷鈴說：「我拍攝時還是中學生，這套戲的回憶，與我中學時期很單純做一件事的回憶是混為一體，也是我接觸電影的第一次。感謝媽咪在我拍戲時，不時到場為我打氣。」

關信輝導演特別感謝一班學生演員，並祝福他們：「無論你們去到哪裏，find your voice，不忘初心！記得我們為何拍這套戲？我們想拍一套電影去祝福這個世界，無論你們日後拍什麼戲也好，都要帶着使命，find you voice﹗」最後一班學生在華仔的巨型海報前異口同聲說：「很掛住嚴Sir（劉德華）呀！」

（即時娛樂）