成軍2周年｜MIRROR推出首張專輯 紀念十二子兄弟情 (21:52)

AK（左一）難忘MIRROR初出道時兄弟間有過很大的摩擦，現在跟Tiger與Lokman兄弟一條心。（孫華中攝）

【專訪】人氣男子跳唱組合MIRROR成軍2周年，推出新歌《ONE AND ALL》以及首張音樂專輯，除紀念十二子的兄弟情，亦希望在2020年「疫」境下發送暖意，傳遞團結信息。回顧過去兩年成長期，MIRROR承認初出道曾經有摩擦，後來體會到「同行進步」可貴，彼此的感情每日也在升溫。

MIRROR今次專輯收錄了逾20首合唱和個人作品，AK（Anson Kong）感激公司投放資源出實體碟，作為隊友間和粉絲一個好好的紀念。不過原定5月舉行的紀念演唱會，因疫情數度延期，AK說：「現在計劃明年年中舉行，希望如期開到，知道粉絲好期待。」

至於隊友之間有否吵鬧不和？AK難忘MIRROR出道一個半月舉辦第一個演唱會時，出現過好大摩擦，「個個都兼顧不同工作，預約排舞室撞晒期就爆情緒，於是經理人花姐約大家出來傾，好快就解決，男人好簡單，講完就無事，之後大家感情每日都在升溫」。

MIRROR由無名小子變成娛樂圈一分子，隊長Lokman（楊樂文）感恩惜福，勉勵成員遇挫折不要氣餒，「好多人入行較耐都未必有發揮機會，我們只走了2年，未來的路仲有好遠，未出個人歌的成員不用心急。我有開玩笑，好似Tiger才21歲，將來10周年只是我今年的年紀歲數（31歲）」。

欲知專訪詳情，請留意明天（11月27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）