雙祥見｜黎耀祥自爆有幽閉恐懼症 阮兆祥︰難怪你要買4000呎大屋 (20:11)

阮兆祥、黎耀祥在最新一集《雙祥見》中分享各自最恐懼的事。黎耀祥回憶有次台慶與陳凱琳一同表演魔術，他躲在一個非常狹小的空間內，一進去就馬上呼吸急速、心跳加快，同時想伸展手腳，於是意識到自己有幽閉恐懼症。阮兆祥聞言開玩笑道︰「難怪你要買4000呎大屋，不能住在太小的空間﹗」

阮兆祥雖然略懂泳術，卻自言最怕水，有次在船上拍外景，劇情講他只顧睇女仔，結果不小心踏錯腳跌入湖。阮兆祥說︰「當時是冬天，我身穿大褸及毛衣，攝錄機及工作人員都在岸上，船上只有我一個。工作人員叫我拍攝時直接跳下水，然後扮演掙扎一會，便有船來接我。我心想只是一會便有船來，應該可以的，卻沒想到跳落水，整個人往下沉。」

原來阮兆祥當時穿了太多厚衣服，衣服吸水後太重，令他往下沉。阮兆祥說︰「我當時沉到某個深處便不停往上游，卻發現游不到水面，完全感覺不到自己有向上升，相反正往下沉，有一刻想過自己可能就這樣死去。幸好我很快便冷靜下來，不斷叫自己放鬆，然後慢慢往上游，最後大概游了10多下才上到水面，剛好工作人員此時到達。」經此一役，阮兆祥很怕水，拍攝有關下水的戲分時不會逞強。

黎耀祥十分同意，表示拍古裝戲時常要落水，由於古裝的長袍很厚，吸水後太重，要比平時花幾倍力氣。他說︰「正常人也游不到一分鐘，而且上水時必須要有其他人或輔助物幫忙才可，否則根本沒有力氣上水，所以演員拍攝時必須安全至上。」

兩人及後談論「公主病」，黎耀祥覺得現代人習慣遲到，他一般的接受範圍是15分鐘，對伴侶則寬鬆至約半小時。他讚太太很有時間觀念，在要工作的那天一定會比他先起牀，把所有事準備好才會叫醒他，即使平時也不會遲到，因為多數都是一直待在他身邊。阮兆祥忍不住笑︰「你其實是借『公主病』話題來讚太太。」

（即時娛樂）