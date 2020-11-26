Open Menu
SHOWBIZ
/
LATEST 即時娛樂
PAST ARTICLES
36歲生日｜李亞男收老公王祖藍驚喜 蔡少芬孫耀威閃現 (22:58)
旅遊變家庭聚會 梁芷珮想藉疫情讓子女學習面對逆境 (22:36)
龍鳳胎弟弟Derek開通Ig 「專家」陳凱琳教3點呃like (22:24)
男排女將｜鄧麗欣「手痕」想落場打 讚顧定軒有排球潛質 (22:06)
成軍2周年｜MIRROR推出首張專輯 紀念十二子兄弟情 (21:52)
一秒拳王｜周國賢拍擂台戲真受傷 被打爆眼角入院縫8針 (21:18)
傅穎下月返內地商演掙錢 計劃隔離期間做運動操腹肌 (20:38)
為王君馨新歌MV節食操肌 林德信搞到情緒低落嗌辛苦 (20:33)
周秀娜為纖體廣告勤做運動 聲稱好瘦好fit上圍無縮水 (20:15)
雙祥見｜黎耀祥自爆有幽閉恐懼症 阮兆祥︰難怪你要買4000呎大屋 (20:11)
從小愛踢足球 謝嘉怡唔唱歌改騷腳法籌款 (19:07)
因疫情滯留美國8個月 伍允龍稱父母戴口罩外出被歧視 (19:04)
吳浩康教音樂收入穩定 聖誕節檔未有商演邀請 (18:49)
MIRROR 3子打入「我最喜愛男歌手」7強 哥哥被Out 網民︰張國榮輸咗畀姜濤？ (18:43)
蕭正楠隔離營遙距關心老婆 黃翠如呻要食三日前剩的… (18:17)
容祖兒開直播宣傳新歌 張敬軒完騷著浴袍現身撐場 (17:48)
李力持誹謗案｜盧覓雪獲法院判勝訴：一開始已知道嘅結局 (17:32)
家族榮耀｜楊茜堯羅子溢夫妻檔演出 梁靖琪帶囝囝開工 (17:22)
又關事？｜黃智雯跟男友感情穩定被催婚：我睇馬國明頭 (17:12)
馬拉當拿逝世｜網民誤傳麥當娜死訊 (16:40)
袁偉豪婚後期待做爸爸 主導權交給老婆張寶兒 (16:18)
熱血合唱團｜孫佳君林愷鈴出席新戲友好場 華仔隔空鼓勵 (16:17)
新歡舊愛｜湯洛雯黃心穎傳反目 馬國明：大家去問她們 (16:09)
經理人拍片代吳綺莉澄清傳聞 爆卓林生日收短訊已讀不回 (15:49)
方媛帶女兒遊農莊 大女Chantelle餵兔仔 歲半二寶爬滑梯 (14:25)
馬拉當拿離世｜杜汶澤傷心︰不要告訴我這是真的 (13:51)
梁諾妍否認獲洪永城求婚 先把握工作機會 或有日旅行閃婚 (13:30)
馬拉當拿離世｜林海峰曾跑街追偶像 遞英格蘭球衣索簽名 (13:05)
汪明荃億元豪宅大露台「曬」過百對靚鞋 網民嗌壯觀 (12:19)
群星獻唱｜福山雅治化身「青蛙」 池田依來沙自彈自唱 (01:01)
傅穎下月返內地商演掙錢 計劃隔離期間做運動操腹肌 (20:38)
文章日期：2020年11月26日
Share
傅穎希望在隔離期間將失去的腹肌成功操回來。（鍾偉茵攝／明報製圖）
prev
next
【今日直擊】
傅穎今日出席戲院開幕，因疫情留港的她，接近一年沒有到內地商演和拍戲，透露12月復工，會先到珠海隔離14天才到各地做商演，會趁隔離期間做運動，將失去腹肌操回來。
（即時娛樂）
RELATED
周秀娜為纖體廣告勤做運動 聲稱好瘦好fit上圍無縮水
為王君馨新歌MV節食操肌 林德信搞到情緒低落嗌辛苦
Share
MORE
成軍2周年｜MIRROR推出首張專輯 紀念十二子兄弟情 (21:52)
一秒拳王｜周國賢拍擂台戲真受傷 被打爆眼角入院縫8針 (21:18)
為王君馨新歌MV節食操肌 林德信搞到情緒低落嗌辛苦 (20:33)
周秀娜為纖體廣告勤做運動 聲稱好瘦好fit上圍無縮水 (20:15)
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK