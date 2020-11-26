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傅穎下月返內地商演掙錢 計劃隔離期間做運動操腹肌 (20:38)

文章日期：2020年11月26日

【今日直擊】傅穎今日出席戲院開幕，因疫情留港的她，接近一年沒有到內地商演和拍戲，透露12月復工，會先到珠海隔離14天才到各地做商演，會趁隔離期間做運動，將失去腹肌操回來。

（即時娛樂）

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